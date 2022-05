My Hero Academia: il capolavoro di Endeavor nell'immagine a colori del capitolo 353

Nel corso della storia di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha spesso deciso di distogliere l’attenzione dal personaggio di Midoriya per approfondire altri Heroes e persino qualche Villain. Prima della battaglia finale ha quindi deciso di soffermarsi sulla delicata situazione tra Shoto Todoroki e l’inarrestabile Dabi.

Il potente Villain, ovvero Toya Todoroki, primogenito di Endeavor e fratello maggiore di Shoto, ha un unico obiettivo: distruggere la famiglia che lo ha messo al mondo, e per farlo è disposto a sacrificarsi, alimentando il proprio corpo di odio e fiamme. È qui che entra in scena Shoto, definito dal fratello come il capolavoro di Enji, e unico in grado di fermarlo grazie ad una tecnica estremamente singolare.

La doppia essenza del suo Quirk Mezzo Ghiaccio Mezzo Fuoco, evidenziata anche nella straordinaria immagine introduttiva del capitolo 353 riportata in calce, ha permesso a Shoto di mettere fine allo scontro utilizzando il Great Glacial Aegir. Una vittoria che risolleva sicuramente il morale degli Heroes, ma che lascia i lettori di fronte ad una nuova minaccia rivolta ad Endeavor da parte di All For One.

Per finire vi lasciamo agli spoiler del capitolo 354 di My Hero Academia, e al video di Shonen Jump per pubblicizzare l'arco finale del manga.