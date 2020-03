My Hero Academia: quali caratteristiche deve avere il villain più temibile?

L'autore di My Hero Academia, Koehi Horikoshi, è molto attento nel tratteggiare le personalità degli antagonisti che si nascondono all'ombra di una società ormai a senso unico, dominata dalla figura dell'eroe.

Il personaggio più di tutti intenzionato a distruggere questa egemonia è Shigaraki Tomura, che insieme alla sua banda di criminali ha formato un esercito capace di rendere vulnerabile l'intera categoria supereroistica. L'attenzione dell'autore, finora, si è concentrata maggiormente su Tomura, tratteggiandone la follia e la sua spregiudicata tendenza nichilista, ma c'è un altro villian che conserva delle caratteristiche temibili perfino per l'eroe più temerario: Twice.

L'ultima uscita settimanale di Jump ha messo in luce questo aspetto del villain, attraverso la meticolosa descrizione dell'eroe Hawks che lo aveva individuato fin da subito come il pericolo numero uno:

"Perché credi che ti abbia dato la priorità nella cattura dei villain? Perché sono quelli che non si arrendono che gli eroi devono temere maggiormente. Villain esperti con una volontà di ferro che rifiutano di farsi da parte".

Oltre a poter contare su un Quirk potenzialmente micidiale, Twice ha dimostrato di essere coriaceo nonostante le sue fragilità, e di non aver alcuna intenzione di rinunciare ai suoi amici. Quelli che per gli eroi appaiono dei folli sanguinari per lui rappresentano una famiglia nella quale riesce ad essere accettato, lontano da un sistema sociale che lo ha identificato troppo presto come un rifiuto.

I primi spoiler del capitolo 266 di My Hero Academia anticipano una sequela di colpi di scena. L'appuntamento, come sempre, è fissato per domenica alle 17:00, all'uscita del capitolo su MangaPlus. La nuova saga di My Hero Academia ucciderà dei personaggi? Vediamolo insieme.