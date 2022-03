My Hero Academia e il caso Mineta, come ha fatto a passare l'esame di ammissione alla UA?

Minoru Mineta, anche conosciuto con il suo alias Fresh-Picked Hero: Grape Juice, è stato spesso un punto controverso tra i fan di My Hero Academia. Molti sono arrivati a vedere il personaggio come fastidioso all'interno della serie a causa del suo atteggiamento da pervertito, dove molesta regolarmente gli eroi femminili con la sua spudoratezza.

Anche se i poteri di Mineta hanno a volte dimostrato essere utili, sono difficilmente impressionanti rispetto al resto dei suoi compagni di classe. Peggio ancora, Minoru ha dato ripetutamente di matto quando si è trovato in una situazione sfavorevole, facendogli usare il suo quirk in modo sconsiderato o piangere in modo incontrollato. Questo ha portato molti fan di MHA a chiedersi come Mineta sia riuscito a superare l'esame di ammissione alla UA e a studiare nella migliore accademia di eroi del Giappone.

Nell'episodio 4, "Start Line", Midoriya e gli altri futuri studenti sono incaricati di completare una finta battaglia di 10 minuti in un ambiente urbano per testare le loro capacità di combattimento. Vengono informati da Hizashi Yamada, Present Mic, che ci sono tre tipi di finti criminali e ognuno ha un diverso livello di difficoltà. Coloro che riescono ad accumulare il maggior numero di punti supereranno l'esame e diventeranno studenti della UA.

Molti dei personaggi principali della serie sono mostrati all'interno di questo episodio e vengono fatti vedere mentre distruggono molti robot villain. Tuttavia, Mineta non sarebbe mai stato visto fino all'episodio 5, "What I Can Do for Now", e questo ha lasciato i fan perplessi su come sia riuscito ad affrontare questi giganteschi nemici.

Il quirk di Mineta, Pop Off, gli permette di produrre e strappare oggetti a forma di palla dalla sua testa. Spesso li usa come proiettili, che si attaccano a qualsiasi superficie su cui li lancia, nel tentativo di inabilitare i suoi avversari accecandoli o rendendoli incapaci di muoversi. Minoru è in grado di usare il suo quirk ripetutamente; tuttavia, usandolo troppo, inizierà a sanguinare dal cuoio capelluto.

Sebbene il quirk di Mineta possa quindi essere utile, è spesso situazionale e viene usato in tandem con i poteri di coloro che lo circondano. Piuttosto che guidare dal davanti come Midoriya, Todoroki o Bakugo, il quirk di Mineta funziona meglio quando agisce in un ruolo di supporto.

Questo rende ancora più strano il fatto che Mineta sia stato in grado di sconfiggere da solo abbastanza robot per completare l'esame d'ingresso della UA. Tuttavia, il creatore di MHA, Kohei Horikoshi, ha affrontato la questione dell'esame di Mineta e ha messo a tacere le domande che i fan si ponevano dall'inizio della prima stagione.

Horikoshi ha commentato che "il suo Quirk [di Mineta] è in realtà abbastanza forte. L'obiettivo nell'esame di ammissione era quello di inabilitare i robot, così Mineta ha attaccato le sue sfere al terreno e alle pareti, essenzialmente piazzando trappole che avrebbero reso i robot immobili. Ha anche tappato i loro cannoni con il suo quirk".

In definitiva, è stata la rapidità di pensiero e la comprensione del potenziale del suo quirk che ha permesso a Mineta di avere successo nell'esame di ammissione alla UA. Anche se non è veloce come Izuku o potente come Todoroki, Mineta è riuscito a creare una strategia vincente senza farsi prendere dal panico.

I fan di MHA probabilmente continueranno a rimproverare la natura incauta di Mineta e si irriteranno per le sue reazioni eccessive. Tuttavia, forse il piccoletto merita un po' più di credito quando si tratta del potere del suo quirk e della sua capacità di sfruttarlo a pieno. Dopo tutto, studia in una delle più prestigiose istituzioni di eroi e riesce a rimanere nella prima metà della sua classe, il tutto mentre si tira fuori da una serie di situazioni difficili.

In ultimo vi lasciamo con il nuovo stile di colori della tuta di Deku in My Hero Academia e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.