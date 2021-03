My Hero Academia celebra il 5° compleanno con un poster, in arrivo tanti eventi speciali

La serie anime di My Hero Academia festeggerà presto il suo quinto compleanno, e per l'occasione BONES ha deciso di preparare una serie di eventi a tema. Tra marzo e aprile, infatti, arriveranno due live stream speciali, un sondaggio di popolarità e molto altro, e per non farci mancare proprio nulla, pochi istanti fa è stato pubblicato un poster celebrativo.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione, in cui vengono ritratti Deku, Bakugo, Todoroki, Uraraka e Iida in una posa eroica, con alle loro spalle All Might. Il poster è stato realizzato da Hitomi Odashima, il character designer della quinta stagione dell'anime, ed è anche la prima cosa che vedrete una volta effettuato l'accesso al nuovo sito della serie televisiva.

Tornando agli eventi, sono state annunciate due dirette streaming con i componenti del cast: la prima è prevista per il 28 marzo durante l'Anime Japan 2021, mentre la seconda dovrebbe essere trasmessa il 3 aprile, giorno del compleanno della serie. Inoltre, arriverà nuovo merchandise negli store online, e saranno aperte le votazioni per scegliere il miglior combattimento della serie. In uno di questi eventi dovrebbe anche essere mostrato anche il primo trailer del terzo film di My Hero Academia, previsto per l'estate 2021.

Tornando alla Stagione 5, vi ricordiamo che questa adatterà altri due archi narrativi, concludendosi presumibilmente con l'adattamento del capitolo 240. La serie dovrebbe quindi trasporre gli eventi raccontati nei Volumi dal 21 al 25 compreso, prima di fermarsi per un po' in modo da non sovrapporsi con il manga.