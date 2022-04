My Hero Academia: le celebrazioni del funerale di un Todoroki

L’Atto Finale di My Hero Academia mette da parte lo scontro con Tomura Shigaraki e Himiko Toga per lasciare spazio a una delle sottotrame più amate dal fandom. Nel capitolo 350, è Dabi a farla da padrone. Un nuovo tassello del puzzle della famiglia Todoroki si compone. Come nacque il Villain dalle fiamme azzurre?

Al termine del precedente appuntamento, Shoto chiese il motivo per cui Toya non tornò mai a casa. In risposta a questa domanda, My Hero Academia 350 ci porta nel passato di Dabi.

Quando il piccolo Toya cercò di sorprendere suo padre Endeavor, rimase vittima delle sue fiamme travolgenti. Il suo corpo, per via del Quirk ereditato dalla madre, non sopportava un tale calore. Il suo corpo esanime e completamente carbonizzato, venne però trovato da All For One, che decise di fare un suo recipiente nel caso in cui Tomura Shigaraki si fosse rivelato un fallimento.

Tre anni dopo quel giorno infausto, Toya si risvegliò in un inquietante asilo. Qui, venne a conoscenza della verità: il suo corpo, attraverso dei terrificanti esperimenti, fu rimesso in sesto. Desideroso di tornare a casa dalla sua famiglia, Toya incontrò la resistenza degli schiavi di All For One. Per nessuna ragione, il bambino poteva abbandonare quel luogo.

Toya, però, decise di non farsi mai più comandare da nessuno. Con il suo quirk, diede fuoco alla struttura e fece perdere le tracce di sé. Tra le fiamme dell’odio, Toya rivive il suo passato in My Hero Academia 350.

Diverso tempo dopo, Toya riuscì finalmente a tornare a casa Todoroki. Qui, scoprì che la sua famiglia lo aveva dato per morto, addirittura allestendo un altare in suo onore. Tuttavia, nulla era cambiato. Papà Enji era tale e quale, nonostante la disgrazia capitata. Questa volta, la sua nuova vittima era il piccolo Shoto.

Dopo una preghiera al suo stesso altare, Toya rinunciò alla sua identità. Nacque Dabi, che poi si unì all’Unione dei Villain di Shigaraki. Quando la scena passa al presente, Dabi manda in liquefazione la statua di All Might e promette vendetta. Il suo obiettivo, è incenerire Shoto e distruggere tutto quel che riguarda la famiglia Todoroki.