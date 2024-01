My Hero Academia, la censura è la rovina della serie anime?

L'uscita di My Hero Academia Stagione 7 si avvicina, ma i dubbi a riguardo sono numerosi. Rispetto al principio, il manga di Kohei Horikoshi si evolve diventando sempre più oscuro e tenebroso. Ciò non accade nell'adattamento anime, sempre molto colorato e 'family friendly' rispetto alla controparte.

Già dai primi trailer di My Hero Academia 7 si denota la differenza con il manga. Gli appassionati si chiedono dove sia finita l'atmosfera dark trasmessa dai panel di Horikoshi. L'anime è infatti sempre troppo spensierato rispetto alla violenza e alla follia di ciò che accade su schermo. Studio BONES sta fallendo nel rappresentare il manga, forse a causa della censura?

Come possiamo osservare dalle immagini a confronto in calce all'articolo, non è solamente la Stagione 7 di My Hero Academia a cercare di evitare il gore. Il team di BONES è sempre stato cauto nell'adattare le scene più violente ed esplicite del manga per evitare di incorrere nella censura. Forse, questo è il più grave errore compiuto.

My Hero Academia non è più una spensierata serie sui supereroi. Si è trasformato in un'opera violenta, in cui la società degli eroi è decaduta e i villain hanno preso il sopravvento. La censura è la causa principale per cui l'anime non ha mai provato a emulare il manga. BONES probabilmente ritiene che il suo prodotto è destinato a un pubblico più giovane, per cui non ha mai davvero provato a rappresentare il manga come nei disegni di Horikoshi.