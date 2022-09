My Hero Academia, Chainsaw Man, Spy x Family, Mob Psycho: tutti gli anime di ottobre 2022

Il 30 settembre si chiuderà la stagione estiva degli anime, partita a luglio. Molte trasmissioni finiranno, altre continueranno - qualcuna ancora per molto tempo come ONE PIECE - ma l'importante è che ci sia spazio per i nuovi prodotti in arrivo. Alcuni di questi sono un prosieguo di show già consolidati, altri sono nuovi di zecca.

Vediamo insieme l'elenco degli anime in partenza a ottobre 2022, secondo le date di trasmissione giapponese, e che quindi inaugureranno la stagione autunnale, l'ultima dell'anno.

My Master has no Tail (30 settembre);

I'm the villainess, so I'm taming the Final Boss (1 ottobre);

My Hero Academia stagione 6 (1 ottobre);

Raven of the Inner Palace (1 ottobre);

I've Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills (1 ottobre);

Pop Team Epic stagione 2 (1 ottobre);

Spy x Family stagione 1 parte 2 (1 ottobre);

Uzaki-chan wants to hang out stagione 2 (1 ottobre);

Berserk: L'Età dell'Oro (1 ottobre);

Harem Camp! (2 ottobre);

Idolish7 Third Beat! Parte 2 (2 ottobre);

Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury (2 ottobre);

Beast Tamer (2 ottobre);

Golden Kamuy stagione 4 (3 ottobre);

Management of the Novice Alchemist (3 ottobre);

Shinobi no Ittoki (4 ottobre);

Yama no Susume stagione 4 (4 ottobre);

Vazzrock the Animation (4 ottobre);

Encouragement of Climb: Next Summit (4 ottobre);

Detective Conan: The Culprit Hanzawa (4 ottobre);

Do It Yourself (5 ottobre);

Mob Psycho 100 stagione 3 (5 ottobre);

Muv-Luv Alternative stagione 2 (5 ottobre);

Futoku no Guild (5 ottobre);

The Eminence in Shadow (5 ottobre);

Reincarnated as Sword (5 ottobre);

Akiba Maid War (6 ottobre);

The Bibliophile Princess (6 ottobre);

Megaton Musashi stagione 2 (7 ottobre);

Legend of Mana (7 ottobre);

Tiger & Bunny 2 (7 ottobre);

Blue Lock (8 ottobre);

Welcome to Demon School stagione 3 (8 ottobre);

Bocchi the Rock! (8 ottobre);

More than a Married Couple (9 ottobre);

Peter Grill and the Philosopher Time stagione 2 (9 ottobre);

Yowamushi Pedal stagione 5 (9 ottobre);

Play it Cool, Guys (10 ottobre);

Bleach: Thousand Year Blood War (10 ottobre);

Eternal Boys (10 ottobre);

Chainsaw Man (11 ottobre);

Love Flops (12 ottobre);

Lamù - Urusei Yatsura (13 ottobre);

Wataten! (14 ottobre);

The Little Lies we all tell (15 ottobre);

To Your Eternity stagione 2 (23 ottobre);

Tantissimi titoli di spessore in questa stagione, voi quali seguirete?