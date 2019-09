My Hero Academia, Che progetti ha Kohei Horikoshi per Todoroki?

Il manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, è una delle opere più promettenti degli ultimi anni, soprattutto grazie a una moltitudine di personaggi incredibili e carismatici, li stessi che reggono sulle proprie spalle il peso di una narrazione dinamica e ricca di colpi di scena.

Dopo aver ammirato l'incredibile forza di Endeavor nell'ultimo capitolo del manga, torniamo a parlare del suo giovane e ambizioso figlio, il talentuoso Todoroki. Da una delle pagine speciali del fumetto, dedicate alla descrizione dei personaggi, il sensei ha rivelato di non poter dire molto su Shouto, in quanto ha piani ben più grandi per lui. In particolare, aggiunge che molte delle cose riguardo Todoroki arriveranno a un certo punto della storia, anticipando indirettamente grandi colpi di scena per uno dei personaggi più amati all'interno di My Hero Academia.

Non ci resta, dunque, che restare sintonizzati sui prossimi eventi del manga, nella speranza che Kohei Horikoshi non tardi a rilasciare le succulenti rivelazioni. Nel frattempo, vi rimandiamo agli spoiler del capitolo 244, con la nuova missione da doppiogiochista di Hawks, per ricordarvi, infine, che settimana prossima non uscirà My Hero Academia, in quanto l'autore si è preso una nuova settimana di pausa. Ultimamente, il mangaka sta alternando più pause del solito alla sua consueta serializzazione, indice probabilmente di una stanchezza accumulata del celebre sensei.

E voi, invece, cosa ne pensate dei piani di Horikoshi per Shouto? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.