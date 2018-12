My Hero Academia: che un temibile villain sia pronto per fare il suo ritorno?

Nel corso del capitolo 209 di My Hero Academia, Horikoshi ci ha mostrato lo status attuale di un determinato nemico del passato, il quale, a quanto sembra, ha tutte le intenzioni di tornare presto per dare filo da torcere ai nostri protagonisti. Andiamo a vedere di chi si tratta.

My Hero Academia sta attraversando un periodo di relativa tranquillità, con l'attuale arco narrativo impegnato nel mostrarci l'allenamento diviso in round tra la classe 1-A e 1-B. Il quarto scontro si è concluso con una schiacciante vittoria per il team della classe 1-A, per ben 4 a 0, e ora è finalmente arrivato il turno del nostro protagonista, Deku, pronto a dare battaglia insieme alla sua squadra.

Ma, a quanto sembra dalle ultime pagine del capitolo 209, il manga è pronto per subire un'altra significativa accelerata. Nella parte conclusiva dell'ultimo capitolo infatti, Kohei Horikoshi sposta improvvisamente l'azione verso la prigione di massima sicurezza Tartarus. Qui, come sapranno bene tutti gli appassionati, è rinchiuso All For One, l'arcinemico di All Might.

A quanto apprendiamo dai dialoghi delle guardie, la situazione sta peggiorando, e i carcerieri sperano che la sentenza per la sua esecuzione arrivi presto. Il villain infatti, ci viene mostrato mentre è impegnato in un monologo, in cui cita la famosa frase di Chaplin "Un omicidio fa un villain, un milione fanno un eroe".

Ma quando la prospettiva si avvicina al volto di All For One, ricoperto dalle cicatrice dovute allo scontro con il Simbolo della Pace, un sorriso si apre sul volto intrappolato dai tubi e dalla maschera di ossigeno. Il potentissimo personaggio afferma di riuscire a sentire la voce del fratellino, colui che, a quanto ne sappiamo, è stato il primo a possedere il potere One For All, il quirk di Midoriya e di All Might prima di lui.

Insomma, All For One sembra sempre più irrequieto, e le sue parole fanno sicuramente intuire che ha qualcosa in mente. Che sia arrivato il momento della sua evasione? Sarà ancora lui a guidare le forze del male contro i nostri protagonisti? Riusciremo a scoprire di più sul suo passato? Non ci resta che attendere i prossimi capitoli di My Hero Academia.