My Hero Academia, chi è attualmente l'Hero più forte di tutti?

Con la società ormai distrutta, soltanto gli eroi più forti di My Hero Academia sono rimasti in gioco. Chi ha deciso di non arrendersi ha, nonostante le ferite subite, cercato di migliorarsi ulteriormente e sfruttare le proprie abilità quanto più possibile. Qual è adesso l'eroe di My Hero Academia più forte, basandoci sullo stato attuale del manga?

Considerati tutti gli eventi che sono stati mostrati fino al capitolo 347 di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha delineato una situazione abbastanza chiara. Se la gerarchia tra i villain è piuttosto palese, non vale lo stesso tra le fila degli eroi. Endeavor è ancora il numero uno ed è uno dei pochissimi che non ha subito ferite gravi e permanenti tra gli alti ranghi. Ciò vuol dire che la sua forza non è mutata, a differenza di quanto successo a personaggi del calibro di Hawks, Best Jeanist e Mirko.

C'è poi da valutare la situazione di Deku. Il protagonista della serie al momento è l'unico che può anche solo pensare di togliere a Endeavor il suo trono. Gli altri studenti, o i neodiplomati del calibro di Mirio Togata, sembrano ormai più deboli di Midoriya, che sta affinando sempre di più il controllo del One for All e di tutti i suoi quirk. Questo potenziale bellico lo renderà sicuramente l'eroe più forte di My Hero Academia, un giorno.

Al momento però Deku sembra comunque dietro a Endeavor, che dalla sua ha un fisico completamente sviluppato e tantissima esperienza.