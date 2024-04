My Hero Academia: chi è Dark Might? Tutto quello che sappiamo sul nuovo villain

L'anime di My Hero Academia si prepara a tornare in azione. Se a giorni è prevista l'uscita di My Hero Academia Stagione 7 su Crunchyroll, tra qualche mese toccherà il ritorno al cinema con una nuova pellicola. Qui, apparirà un villain davvero singolare. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui per il momento.

Nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo trailer su My Hero Academia You're Next, il quarto lungometraggio animato della serie sugli eroi di BONES e Kohei Horikoshi. Il filmato prepara gli spettatori a ciò che vedremo durante il film e ha del sorprendente. My Hero Academia riprende la saga di Trunks del Futuro di Dragon Ball Super! Come Dragon Ball Super ha avuto il suo Goku Black, My Hero Academia You're Next avrà il suo Dark Might. Ma di chi si tratta?

L'uscita di My Hero Academia You're Next è prevista per il 2 agosto 2024 nelle sale giapponesi. Al momento la collocazione temporale dei suoi eventi non è chiara. Potrebbe essere ambientato tra le stagioni 6 e 7 dell'anime, ma la storia partirà dall'ultima battaglia di All Might, quella in cui indicò il suo successore in diretta nazionale.

Con quel gesto, il Simbolo della Pace non ispirò solamente una nuova generazione di eroi, ma a quanto pare anche un villain. Un losco figuro, di cui ancora non sappiamo la vera identità, deciderà di assumere le sembianze di All Might, ma non per fini pacifici. Dark Might è il nuovo villain di My Hero Academia You're Next, un avversario che somiglia in tutto e per tutto all'ex eroe numero uno. Deku dovrà sfidare il suo maestro, ma di che tipo di Quirk sarà dotato il villain? Come All Might, Dark Might potrebbe essere dotato di un'unicità legata al miglioramento delle capacità fisiche.

