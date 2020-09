My Hero Academia: chi erediterebbe il One For All se Deku morisse?

Gli ultimi eventi raccontati da Kohei Horikoshi in My Hero Academia hanno messo a dura prova molti Hero, tra cui lo stesso Izuku Midoriya, protagonista che continua a scoprire i poteri contenuti nel Quirk One For All e che sta attualmente affrontando la battaglia più difficile della sua intera carriera da Hero.

Partendo proprio da questo presupposto, e pensando ad un'ipotetica ed estremamente improbabile morte di Deku, abbiamo pensato a cinque personaggi che sarebbero incredibilmente potenti con il One For All, e soprattutto buoni candidati.

Al primo post troviamo Bakugo, che ha già utilizzato il One For All nella seconda pellicola dedicata al franchise, My Hero Academia: Heroes Rising. Anche se il rapporto tra i due sta migliorando solo ultimamente, Bakugo sarebbe un perfetto erede del Quirk in questione, che unito ai suoi poteri esplosivi lo renderebbe un Hero difficile da mandare al tappeto.

Una seconda candidata potrebbe essere Ochaco Uraraka, conosciuta come Uravity per la sua abilità di manipolare la gravità, che unita all'One For All creerebbe situazioni sicuramente stravaganti ma allo stesso tempo memorabili. Va anche considerata la sua vicinanza con Deku, in quanto sin dai primi capitoli prova una forte attrazione nei confronti del protagonista.

Come terzo personaggio adatto per avere il potere di Deku, troviamo Shoto Todoroki. Un ragazzo tormentato, cresciuto seguendo le rigide regole imposte dal padre, e che possiede il quirk Mezzo Ghiaccio Mezzo Fuoco, che unito all'One For All, lo renderebbe probabilmente uno degli Hero più forti sulla faccia della Terra.

Al quarto posto troviamo una sorpresa, ovvero Froppy, Tsuyu Asui. Nonostante non abbia ottenuto risultati eccellenti per quanto riguarda le capacità fisiche, ha sviluppato un certo talento nel trovare nuovi modi di sfruttare il suo quirk, e vista la sua temerarietà sarebbe davvero interessante vederla con i poteri di Deku.

Infine troviamo Mirko, l'unica Pro Hero presente in questa lista. Rumi Usagiyama ha mostrato più volte di essere una grande Hero, soprattutto durante la battaglia che le è quasi costata la vita contro un High End Nomu, e l'unione dei quirk Rabbit e One For All, insieme alle sue abilità, sarebbe una grande minaccia per qualunque Villain.

Cosa ne pensate di questi candidati? Pensate ci siano altri Hero più degni dell'One For All? Fatecelo sapere come di consueto con un commento qui sotto. Ricordiamo che Mirko ha preso vita in un inquietante cosplay, e vi lasciamo alle aspettative riguardo il capitolo 285 di My Hero Academia.