My Hero Academia, chi è All for One? La storia del villain più forte di sempre

Il villain All for One in My Hero Academia è un essere tanto forte quanto misterioso. Questo cattivo non ha una vera identità, tuttavia ricopre uno dei ruoli più importanti nella serie anime. Anche dopo sei stagioni, potreste avere dei dubbi su chi sia effettivamente All for One e come sia riuscito a diventare così potente.

All For One non ha mai rivelato il suo vero nome, il suo pseudonimo proviene dal nome del suo superpotere. Egli è nato nella famiglia Shigaraki agli albori dei quirks, prima che si formasse l'industria degli eroi professionisti. Il suo quirk consiste nel rubare i quirk delle altre persone e utilizzarle a proprio piacimento: un'unicità estremamente potente.

All For One aveva un fratello minore, piuttosto malato, di nome Yoichi Shigaraki che, solo all'apparenza, non possedeva nessun'unicità. Questo villain, quando ancora doveva effettivamente proseguire la via della malvagità, spostava i quirk da una persona all'altra su richiesta. Per questo motivo, pensò di donarne uno anche a suo fratello ma, improvvisamente, venne creato il One For All. Questo potente quirk carica il potere a proprio piacimento e può essere donato a chiunque. Tuttavia, è l'unica unicità che non può essere rubata da All for One in My Hero Academia.

Successivamente ci viene rivelato che All for One adottò Tenko Shimura, colui che noi conosciamo meglio con il nome di Shigaraki Tomura. Questo ragazzo uccise accidentalmente tutta la sua famiglia con il proprio quirk e All for One ne divenne padre adottivo e mentore. Allo stesso modo, "adottò" anche tanti altri ragazzi senza famiglia, dicendo loro di aiutarli. In realtà, era solo un modo per renderli schiavi del male.