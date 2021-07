My Hero Academia, chi è l'Hero più forte di sempre?

Il mondo di My Hero Academia ruota intorno agli eroi, figure che sfruttano i loro quirk per il bene comune. Regolati e seguiti dalla società pubblica, sempre sotto i riflettori, si battono per mettere in gabbia i criminali e per mantenere la pace, anche in situazioni ostiche e dove rischiano la vita.

Ma tra tutti quelli apparsi, chi è l'eroe più forte di sempre di My Hero Academia? Escludiamo immediatamente il protagonista Izuku Midoriya: il ragazzo, proprio all'inizio del suo racconto, rivelerà al lettore che questa è la storia in cui raggiungerà la vetta, diventando l'eroe più forte di tutti i tempi. Ma quel momento non è ancora arrivato e per questo ci soffermiamo sullo stato attuale delle cose, in attesa del finale di My Hero Academia.

Escluso quindi il protagonista, l'attenzione va direttamente ad All Might. Nella storia passata della società di My Hero Academia sappiamo che ha imperversato All for One, un personaggio cattivo e che per lungo tempo ha governato nell'ombra. Il suo potere è stato interrotto soltanto da All Might, il più forte fino ad ora dei possessori del One for All. Dato che è stato il pilastro della pace per così tanti decenni ed è stato l'unico a riuscire a sconfiggere All for One, indubbiamente l'eroe in questione è lui: All Might è l'eroe più forte di sempre in My Hero Academia.

Questo ovviamente finché il suo allievo Deku non lo sconfiggerà, superandolo alla fine della storia di My Hero Academia.