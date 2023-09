My Hero Academia: chi morirà nei prossimi capitoli?

Si avvicina il finale di My Hero Academia e con esso la dipartita di diversi personaggi. Quello di Kohei Horikoshi non è di certo il manga shonen più brutale sul mercato, eppure nel corso della storia sono stati diversi i personaggi a morire in My Hero Academia. E quest'arco finale promette altri passaggi del genere.

Il ritorno di All for One, il desiderio distruttivo di Tomura Shigaraki, la presenza di altri villain sono tutti elementi che possono portare alla morte di tanti personaggi in My Hero Academia, anche con pochi capitoli a disposizione. Ma chi altro morirà nel manga?

Attualmente, è in corso lo scontro tra All for One e All Might, una battaglia dal quale All Might ne uscirà morto, anche se forse non perdente. L'ex eroe ha detto tutto ciò che aveva da dire nella storia, senza contare che c'è una spada di Damocle sulla sua testa rappresentata dalla vecchia profezia di Sir Nighteye. Potrebbe però portare con sé il suo acerrimo nemico che, allo stesso modo, ormai non ha più nulla da dire.

In My Hero Academia è pressoché certa la morte di Edgeshot, che sta operando il giovane Bakugo a costo della propria vita. Su quel campo di battaglia non sembrano però esserci altri potenziali morti, perché difficilmente Deku lo permetterà. Considerando invece che le altre aree di conflitto sono di basso interesse, è difficile che ci siano morti illustri tra i ragazzi o tra gli eroi professionisti. Pertanto, dopo la morte di Himiko Toga, sarà All for One a morire, insieme a All Might ed Edgeshot dall'altra parte.

Difficile anche una morte di Tomura Shigaraki, con Deku che non lascerà andare il proprio nemico e tenterà invece di salvarne la personalità più infantile e innocente.