My Hero Academia, chi potrebbe morire nella prossima saga?

Con il passare del tempo, Kohei Horikoshi ha preso una direzione molto dark per My Hero Academia. Il fumetto ha deciso di cambiare completamente rotta lasciando Deku da solo e alle prese con una società distrutta.

Ormai All for One sta mettendo a ferro e fuoco il Giappone, con solo il protagonista dell'opera a fare da diga contro i nemici più forti. Considerata l'escalation di eventi, è naturale che alla fine arrivi una guerra totale tra le due parti, con qualcuno che ci lascerà la pelle. Quali saranno i personaggi di My Hero Academia che moriranno durante la prossima saga?

Ci hanno già abbandonato diversi eroi e nemici durante la prima guerra tra eroi e villain e ce ne saranno ancora altri. È difficile però che personaggi che si sono salvati per il rotto della cuffia come Hawks, Gran Torino ed Eraserhead possano essere messi di nuovo in quelle condizioni. Lo stesso discorso vale per Best Jeanist ed Endeavor che hanno già rischiato di morire più volte negli ultimi archi narrativi. Le vittime potrebbero essere quindi ricercate tra i personaggi secondari, come la mamma di Deku, i professori della Yuei come Vlad e Present Mic o i membri della polizia. Ma di sicuro nella prossima fase morirà All Might. L'eroe ha la sua vita agli sgoccioli per la profezia di Sir Midnight ed è praticamente assodato che morirà nei prossimi capitoli. Tra i buoni, anche Deku alla fine potrebbe doversi sacrificare per abbattere il suo nemico.

Tra le fila nemiche invece bisogna dare per certa la morte di All for One. Il decesso del cattivo è propedeutico per un finale pacifico di My Hero Academia, dato che lo scontro con All Might ha già dimostrato che il super villain non può rimanere in vita a causa del suo potere. Discorso diverso invece per Shigaraki, che potrebbe essere davvero salvato da Midoriya e semplicemente rinchiuso in carcere. Della League of Villain a morire potrebbe essere Dabi, detentore di un potere che lo usura, e i membri del Fronte di Liberazione dei Quirk.

Voi chi pensate morirà nella prossima e ultima fase di My Hero Academia?