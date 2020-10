My Hero Academia: chi è la persona misteriosa apparsa nel capitolo 288?

Di personaggi My Hero Academia ne ha davvero tanti. Con quasi 30 tankobon all'attivo, Kohei Horikoshi ha introdotto eroi e villain, civili e poliziotti che hanno reso più dinamica la storia. Molti di questi personaggi sono al centro della lotta con l'Armata di Liberazione del Paranormale, gruppo che sta dando parecchio filo da torcere.

Tutti gli eroi principali sono sul campo di battaglia. Abbiamo visto Endeavor, Deku e gli altri giovani della Yuei affrontare Tomura Shigaraki e i nomu, oppure la nuova battaglia tra Uraraka e Toga che sicuramente terrà col fiato sospeso. Ma a quanto pare c'è qualcuno che non era presente nella zona e che si sta per manifestare.

Proprio nella primissima pagina di My Hero Academia 288, un mezzo di trasporto aereo sta accompagnando un figuro oscuro verso Jaku. Sembra che non ci sia tempo da perdere dato che lui vuole essere sulla zona il prima possibile, quando viene menzionato anche che non è in perfette condizioni fisiche. La figura viene mostrata in ombra e di spalle, in modo tale da non farci capire chi sia.

Ovviamente i fan hanno subito puntato il dito verso Best Jeanist, uno degli eroi in top 10 di My Hero Academia e che non veniva mostrato da tantissimo tempo. Il personaggio si pensava fosse stato ucciso da Hawks, ma non ci sono mai state conferme in merito. Sarà lui a dare manforte ai suoi colleghi? Purtroppo non lo sapremo subito dato che My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.