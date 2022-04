My Hero Academia: chi era il quarto possessore del One for All e che poteri aveva?

Il One for All sta continuando a evolversi. Da quando Deku ha iniziato a sfoderare sempre più punti percentuale del proprio potere, si è attivata una metamorfosi. Il protagonista di My Hero Academia ha visto nascere un cambiamento un po' repentino e anche costante nel tempo, sempre in crescita, e che lo ha portato a scoprire diverse cose.

Infatti lui, ormai diventato un possessore atipico del One for All, dato che tutti i precedenti possessori hanno riacquisito una volontà e hanno avuto modo di trasmettere il proprio quirk in versione potenziata. Ecco quindi che Deku ha acquisito uno dei poteri più pericolosi e forti di My Hero Academia. Di recente, il ragazzo ha sbloccato un nuovo potere: chi era il quarto possessore del One for All e quale quirk aveva?

Hikage Shinomori è un uomo che ha ereditato il One for All dal terzo possessore. A differenza dei precedenti, lui ha deciso di non combattere All for One ma di allenarsi incessantemente per migliorare la potenza del quirk e di trasmettere quindi una forza molto più elevata al futuro possessore. Ha i capelli chiari e sul lato sinistro del corpo a due grosse cicatrici che attraversano la palpebra e finiscono sulla guancia. Ha vissuto con il One for All per 18 anni, dai 22 ai 40 anni, quando poi l'ha trasmesso ed è morto.

All'interno del quirk c'è anche il suo potere originale, Danger Sense: quando arriva un pericolo, partirà una sensazione strana nell'utilizzatore, che saprà quindi che c'è qualcosa che non va. È ancora un mistero invece il quirk del secondo possessore del One for All.