My Hero Academia: chi erano i precedenti possessori del One for All?

Negli ultimi giorni è stato pubblicato su MangaPlus l'ultimo capitolo di My Hero Academia, il 257, nel quale All Might ha avuto un breve confronto con Deku e Bakugo per aggiornarli sui precedenti possessori del One For All.

Nel suo discorso, All Might ha specificato che quest'ultimi erano dei perfetti incubatori per il Quirk, non perché fossero speciali, ma perché - proprio come Deku - erano delle persone assolutamente normali:

"All For One era ossessionato dal One For All. Era un'epoca in cui il male esercitava un grado di potere che è difficile per noi immaginare oggi. All For One andava in giro a schiacciare i forti perché non c'era nessuno che potesse competere con la sua pura malvagità e il suo dominio".

Successivamente aggiunge:

"Contorcendosi in quell'inferno, mentre erano in punto di morte, gli utenti del passato si assicurarono che il potere avrebbe raggiunto il futuro. Non erano certo degli eletti. Attraverso tutte quelle battaglie, tutto ciò che potevano fare era ricevere il Quirk per poi passarlo ad un successore".

Inoltre, All Might ha rivelato che il prossimo potere a cui Deku avrà accesso sarà quello di Nana Shimura, la quale era in grado di fluttuare e con tutta probabilità anche di spostarsi in volo. Non proprio un Quirk degno di nota, ma integrato nell'arsenale di Midoriya si rivelerà una risorsa preziosa da coadiuvare con il One for All e il Black Whip.

La speranza è ovviamente, che con tutti questi Quirk non si crei una distanza troppo ampia con il resto dei suoi compagni, tuttavia ciò appare inevitabile in una certa misura. Dal prossimo capitolo si dovrebbe entrare nel vivo di un nuovo arco narrativo, che - a meno di sorprese - dovrebbe riguardare il tanto anticipato conflitto tra l'Esercito di Liberazione e la fazione degli eroi.

