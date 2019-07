My Hero Academia: di chi è la quinta mano che All For One dona a Shigaraki?

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha visto il racconto dei trascorsi di Shigaraki dopo l'omicidio della sua famiglia. Tuttavia c'è un particolare molto interessante che riguarda All For One.

L'antagonista prende in custodia Shigaraki dopo averlo trovato sotto un ponte senza nessuno che gli prestasse aiuto. All For One incomincia la sua opera di corruzione morale ai danni del piccolo Tomura, convincendolo che le distinzioni tra bene e male fossero solamente delle imposizioni date da qualcuno intenzionato a mantenere il potere.

Il giovane inizia a crescere con questa mentalità, e un giorno viene attaccato da due malintenzionati che lo aggrediscono fisicamente. Ritornato da All For One, quest'ultimo gli consiglia di liberare tutto il suo potere e fare ciò che crede giusto.

Shigaraki va a cercare i due teppisti e li uccide con il suo Quirk. All For One si complimenta con lui per questo gesto, e gli regala i quattro arti degli individui che aveva ucciso più 1 di bonus, dicendogli che era un sostituto per una mano che gli si era disintegrata.

Tuttavia non è chiara la natura di questo misterioso arto. L'ipotesi più convincente è che sia una mano artificiale costruita apposta per controllare mentalmente il giovane, anche perché sarebbe stato piuttosto inutile fare un azione del genere solo per una questione estetica e simbolica.

All For One ha dimostrato di essere un grande manipolatore e una mente spietata, e dietro questo gesto si nasconde di certo una strategia ben congegnata.

Il capitolo 237 ha evidenziato la crescita mentale di Shigaraki.