My Hero Academia: chi è in realtà Dabi e cosa nasconde il suo passato?

La guerra tra Pro Hero e i membri del Fronte di Liberazione è iniziata soltanto da qualche capitolo eppure è già entrata nel vivo, con diversi scontri che interessano tutti i villain e con uno in particolare che sta tenendo i fan con il fiato sospeso. La battaglia tra Hawks e Dabi, battaglia che vede coinvolto anche Twice.

In My Hero Academia ci sono tantissimi personaggi interessanti. Alcuni dal passato sconosciuto, altri i cui misteri non sono ancora stati rivelati del tutto ed è forse proprio questo il motivo per il quale il cattivo del fuoco, Dabi, è così apprezzato dei fan.

Sin dalle prime apparizioni tutti avevano avuto il sentore sarebbe stato uno di quei personaggi che avrebbero fatto impazzire gli appassionati. Un personaggio fin troppo carismatico nell'aspetto, quando nell'atteggiamento. Eppure è diventata una vera e propria ossessione per i lettori di Horikoshi qualche capitolo fa, quando si è presentato a casa Todoroki. Da quel momento in poi si è iniziato a sospettare che, in qualche misura, Dabi sia legato ad Endeavor. Alcune teorie sostengono addirittura faccia parte della famiglia Todoroki proprio per la natura blu delle sue fiamme, natura che anche le fiamme del Pro Hero numero uno hanno.

Ebbene, se i fan si stanno ingegnando per capire il passato di Dabi, l'ultimo capitolo uscito di My Hero Academia certamente ha aggiunto un altro tassello al puzzle, un altro enigma da risolvere. Se hai letto il capitolo 266 allora saprai benissimo che Hawks e Dabi stanno combattendo e che Dabi, ancora una volta, sta dando dimostrazione della propria forza. Non solo è riuscito a mettere alle strette l'attuale eroe numero due, ma lo ha anche fermato quando stava per dare il colpo di grazia a Twice. Lo ferma nel modo più inaspettato possibile, pronunciando un nome, il nome reale di Hawks: Takami Keigo!

Sentendo il suo nome di nascita Hawks si immobilizza, chiedendosi come faccia a saperlo e soprattutto chiedendosi chi mai sia quell'individuo enigmatico che sembra conoscere più del dovuto. Ebbene, le teorie non si sono fatte attendere. C'è chi sostiene che Dabi e Hawks in passato si siano conosciuti o siano stati amici quando Dabi ancora era un normalissimo ragazzo e magari anche un membro effettivo della famiglia Todoroki. In più, considerando l'età che entrambi hanno, potrebbe essere una teoria interessante.

Chi è in realtà Dabi e cosa nasconde il suo passato? Il concludersi di questo scontro, se già era interessante soltanto per la battaglia, alla luce di tali rivelazione si fa ancora più intrigante e atteso. Tu cosa ne pensi del villain? Chi credi sia? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

