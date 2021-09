My Hero Academia: chi salverà gli Heroes? Il significato di un discorso struggente

La Hero Society di My Hero Academia sta vivendo il suo momento peggiore, un incubo che forse non si vedeva dai tempi del dominio di All For One e delle prime Vestigia di One For All. La guerra contro i Villain ha causato morte e distruzione, ma quel che forse è peggio è che la cittadinanza non ha più rispetto nei confronti dell’eroe.

Come ormai chiaro da diversi capitoli, la società prova un grande senso di sfiducia e non crede più nelle parole degli Heroes, coloro i quali avrebbero dovuti proteggerli dal male e che invece sono caduti dinanzi ai Villain guidati da Tomura Shigaraki.

I rifugiati accolti nello U.A. Highschool, ormai divenuta una fortezza più che un liceo, sono ora in fase di ribellione. Dopo una lunga battaglia, gli studenti della Classe 1-A sono riusciti a riportare indietro Midoriya, il cui rientro è però ostacolato da una grande folla, conscia del fatto che sia proprio lui il misterioso One For All, ossia il ragazzo cercato da Shigaraki.

A opporsi alla minaccia della folla inferocita è Uraraka, la quale, in difesa del suo migliore amico, e forse anche il suo amato, s’impugna del microfono di Present Mic per elargire un discorso struggente. Uravity fa capire ai presenti che a correre i maggiori pericoli sono proprio gli Heroes. Se la cittadinanza ha una qualche minima speranza di sopravvivere, gli eroi professionisti invece non hanno alcuno scampo: sono loro i bersagli designati dal Fronte di Liberazione del Sovrannaturale.

Dunque, i rifugiati ribelli dovrebbero fidarsi ciecamente di coloro i quali stanno mettendo in gioco le proprie vite per difenderli, in primis di Deku. Tutti loro sarebbero potuti scappare, come hanno fatto in molti, ma invece hanno deciso di restare e compiere il loro dovere.

Ma allora chi salverà gli Heroes dal prossimo attacco dei Villain? Come indicato da Uraraka, è il sorriso dei cittadini a far sentire protetti gli eroi. Se la società ha fiducia nella figura dell’eroe professionista, allora gli eroi sono pronti a combattere al motto di “Plus Ultra!”.

Cosa ne pensate del discorso di Uravity? Nel frattempo, vi lasciamo a un dettaglio che non avete notato di My Hero Academia 324 e a data di uscita e teorie del prossimo capitolo di My Hero Academia.