My Hero Academia, chi è lo studente più forte della 1-A? La top 5

Dalla Yuei si diplomano spesso studenti che poi diventeranno dei grandi eroi. Non a caso il liceo scelto da Izuku Midoriya è il più famoso di My Hero Academia e adatto allo sviluppo degli eroi insieme a pochissimi altri. Stiamo quindi assistendo alla crescita della futura generazione di salvatori della società.

Ovviamente anche nel liceo ci sono diversi livelli di forza. Abbiamo visto quali sono gli studenti più forti della classe 1-B dopo averli visti all'opera nell'anime di My Hero Academia con il test invernale, ma anche quali sono i cinque studenti più deboli della 1-A. Rimaniamo in questa classe per conoscere i cinque eroi più forti della sezione del protagonista considerando la situazione dei ragazzi al capitolo 318 del manga.

In quinta posizione scegliamo Tenya Iida, il pignolo capoclasse che però ha dimostrato di avere ottime doti fisiche. Pur avendo grossi margini di crescita, durante i suoi scontri è riuscito a sfruttare bene il suo quirk e rispetto agli altri sembra avere una marcia in più.

Quarta posizione invece per Fumikage Tokoyami, il possessore di un quirk molto particolare e la cui potenza varia molto a seconda delle condizioni, ma che è capace di sprigionare attacchi inverosimili. Il controllo del quirk è indubbiamente il punto debole di Tokoyami, inoltre va in forte sofferenza contro un certo genere di nemici capace di creare una fonte di luce. Nonostante ciò, Tokoyami è dotato di capacità che lo mettono sopra gli altri compagni di classe.

Sul podio ci sono tre personaggi che staccano gli altri notevolmente per capacità. In terza posizione c'è Shoto Todoroki, il figlio di Endeavor, dotato di un quirk estremamente potente e a due facce che gli permette di adattarsi a molte situazioni. Certe volte tuttavia il ragazzo manca di capacità di giudizio e non riesce ancora a gestire bene i combattimenti ravvicinati.

Medaglia d'argento per Katsuki Bakugo, uno dei personaggi più esuberanti di My Hero Academia ma anche uno dei più forti. Dotato di un quirk eccellente e che sa padroneggiare perfettamente è anche in possesso di una mentalità adatta alla battaglia. Le sue evoluzioni anche sul fronte psicologico e della maturità lo hanno reso un vero leader.

Prima posizione per il protagonista Izuku Midoriya. Non c'è molto da dire su Deku, il possesso del quirk One for All è già abbastanza per metterlo sul gradino più alto. Ma con gli ultimi capitoli, il ragazzo si è dimostrato in grado di sfruttare ad ottimi livelli l'ex quirk di All Might, integrandolo con quello dei vecchi possessori. Una vera macchina da guerra che può mettere a tacere anche gli eroi professionisti di My Hero Academia.