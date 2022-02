My Hero Academia, chi è al momento lo studente più forte della Yuei?

Da oltre 340 capitoli Kohei Horikoshi, il papà di My Hero Academia, ci sta raccontando le gesta degli studenti della Classe 1-A del liceo Yuei, la scuola più famosa per diventare Hero professionisti. Ma all'interno dell'accademia, chi è attualmente lo studente più forte in circolazione?

La battaglia tra bene e male è pronta ad esplodere nei prossimi capitoli, con il ruolo della classe 1-A ormai non più ai margini della professione vista la crisi che sta sconvolgendo il Giappone. Ad ogni modo, intuire chi sia attualmente l'aspirante Hero più abile in circolazione alla Yuei non è un'impresa impossibile. Allo stato attuale della storia, infatti, Deku è lo studente più forte della scuola.

Dopo il time-skip di un paio di mesi, Midoriya si è addestrato duramente e in solitaria per comprendere meglio le varie abilità dei precedenti possessori del One For All, sforzi che gli hanno permesso di utilizzare con talento e capacità quirk potentissimi. Durante la missione di recupero organizzata nei suoi confronti dai suoi compagni, Deku ha dimostrato che se avesse voluto fare sul serio avrebbe potuto metterli tutti in seria difficoltà, seppur con qualche complicazione nel caso di Bakugo e Todoroki.

In ogni caso, appare certo che Midoriya è persino più forte di Mirio al massimo del suo potenziale, lui che era considerato tra l'altro lo studente che avrebbe dovuto ereditare originariamente il One For All. E voi, invece, siete d'accordo con queste riflessioni? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.