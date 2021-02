My Hero Academia: chi è il traditore dello Yuei? Ipotesi sul più grande segreto

Dagli albori di My Hero Academia si è parlato spesso di una figura che potrebbe esistere come no. Dopo un primo assalto alla Yuei inspiegato da parte della League of Villain appena nata, è stata ventilata l'ipotesi dal preside Nezu della presenza di una spia nel prestigioso liceo per aspiranti eroi.

Arrivati quasi a 300 capitoli di My Hero Academia, questa domanda non ha ancora ricevuto risposta da parte dell'autore Kohei Horikoshi. Studente o professore? Inserviente oppure un'opzione alternativa? Ripercorriamo le figure che sono state più al centro delle voci e teorie da parte dei fan.

Il primo nome a essere finito nel mirino dei fan è stato Denki Kaminari, il ragazzo elettrico che abbiamo visto all'opera in diverse occasioni. I motivi sono da ricercarsi nei suoi collegamenti con un possibile villain e da alcuni gesti anche vistosi che sembravano richiamare all'Armata di Liberazione dei Quirk. Per lunghissimo tempo è stato additato come spia, anche se durante il recente arco narrativo di My Hero Academia sembra aver confermato la propria appartenenza al fronte degli hero.

Un altro personaggio finito sotto l'attenzione dei fan è Yuga Aoyama, il misterioso cavaliere con il laser che gli spunta dall'ombelico e che gli causa grossi crampi allo stomaco. Aoyama è stato un personaggio finora molto messo ai margini del gruppo principale ed è stato più volte inquietante, ma il suo carattere per ora non sembra compatibile con quello di una spia, a meno che non stia recitando un personaggio completamente diverso.

Anche Toru Hagakure è stata ritenuta la spia di My Hero Academia. La ragazza invisibile, proprio grazie al suo quirk, potrebbe essersi facilmente infiltrata nei luoghi top secret e proibiti dell'accademia Yuei per rubare informazioni. Infine, anche Minoru Mineta è rientrato tra i sospetti, anche se più per critiche al personaggio in sé da parte dai fan che per indizi schiaccianti.

Di certo il recente arco di My Hero Academia sembra aver messo da parte completamente la spia, che però potrebbe ancora essere lì ad attendere il momento propizio per mostrarsi.