My Hero Academia, chi fa parte del Grande Trio del Liceo Yuei?

Nell’universo di My Hero Academia il liceo Yuei ricopre una posizione rilevante per la formazione delle nuove generazioni di eroi. Attualmente può contare nelle sue classi studenti veramente brillanti e abili, come i Big Three, i quali si sono però ritrovati a combattere una vera e propria guerra nel bel mezzo del loro percorso preparativo.

I Big Three rappresentano al meglio il valore della preparazione garantita dalla prestigiosa accademia. Stiamo parlando di Mirio Togata, studente considerato inizialmente come il vero erede di All Might (e del One For All) avendo lo stesso portamento e positività, Nejire Hado e Tamaki Amajiki. Il riconoscimento di un titolo come Big Three deriva dal fatto che, pur essendo ancora all’ultimo anno di studi, questi studenti si sono distinti per la loro straordinaria sinergia e le loro competenze sul campo di battaglia.

Per questi motivi vengono considerati dagli altri studenti come preziose fonti d’ispirazione, soprattutto per quanto riguarda l’impegno richiesto in ogni allenamento e prova richiesta dagli insegnanti. Mirio è dotato del Quirk Permeazione col quale riesce a diventare intangibile, evitando gli attacchi avversari e passando attraverso le superfici come muri o pavimenti. Nejire può invece usare Wave Motion, convertendo la sua vitalità in potenti onde d’urto, mentre Tamaki, attraverso la Riapparizione, può usare le proprietà e peculiarità che preferisce del cibo mangiato e che è ancora nel suo apparato digerente.

Ovviamente, il Grande Trio può usare al meglio questi poteri solo grazie ad una costante dedizione ad apprendere tecniche di controllo. Inizialmente Mirio non riusciva ad evitare di scivolare sul terreno, Nejire finiva per stancarsi terribilmente per aver usato troppa energia vitale, mentre Tamaki soffriva di un’insicurezza tale da non riuscire a utilizzare al meglio il Quirk. Ciò che li ha resi i migliori studenti dell’accademia sono la loro incrollabile volontà, l’incredibile costanza con cui si sono allenati, e la profonda amicizia che li lega.

Prima di salutarci, ecco un fantastico poster della stagione 7 di My Hero Academia, con diversi Pro Heroes pronti alla guerra.