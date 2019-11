My Hero Academia: qual è il futuro dei protagonisti dell'opera? risponde l'autore

Di solito il protagonista in un manga shonen è facilmente decifrabile, ma in un opera come My Hero Academia - dove spesso il personaggio principale viene ignorato per diversi capitoli - la risposta potrebbe non essere così automatica. Ci sono molti eroi che tendono a prendersi la scena, così come i villain; l'autore ci risponde chiaramente.

Un utente di Reddit ha riportato le parole dell'autore all'interno di un post, in cui risponde alla seguente domanda:

"Quando disegni My Hero Academia, su quali aspetti del manga ti concentri maggiormente?"

L'intervento di Horikoshi:

"Questa serie è la storia di Izuku e All Might, e io lavoro per fare della loro vicenda il fulcro principale dell'opera, l'asse verticale lungo il quale si snoda il racconto. Non è di certo una storia "bella", visto che All Might diventa più debole giorno dopo giorno e Izuku è solito subire diverse ferite. Anche le vittorie del protagonista nel corso della storia non avvengono in maniera immediata e semplice.

Se continuo a disegnare il percorso di questi due personaggi, ho la sensazione che la storia assuma dei toni sempre più dark. La mia stessa personalità mi spinge a scavare sempre più in profondità. Per evitare che questo succeda ho pianificato una narrativa orizzontale che alleggerisca le parti dark di quella verticale, è un aspetto su cui insisto molto e sul quale ripongo molta cura.

Se riesco a rendere me stesso più felice durante mentre disegno, di conseguenza la storia apparirà molto più radiosa."

Una risposta molto interessante, che precisa come gli eventi riguardanti Deku e il suo mentore diventeranno sempre più cupi, confermando - forse - la premonizione mortale di Nighteye ai danni di All Might, affrontata nell'ultimo episodio della quarta stagione dell'anime. Voi che ne pensate?

I fan hanno reagito a una scena commovente della quarta stagione di My Hero Academia. L'ultimo episodio della quarta stagione di My Hero Academia ha visto l'incontro tra Midoriya e Overhaul.