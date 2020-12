My Hero Academia: chi vincerebbe in un ipotetico scontro tra Bakugo e Gran Torino?

Uno dei temi principali che Kohei Horikoshi ha introdotto nella sua serie My Hero Academia è l'impegno che i personaggi possono investire in duri allenamenti per migliorare le loro abilità combattive, e la padronanza dei loro Quirk. Chiunque quindi può divenire un grande Hero, o Villain a seconda dei casi, tramite la propria forza di volontà.

Questo ha reso ancora più profonda la caratterizzazione dei molti personaggi apparsi finora nella serie, e tra cui spicca indubbiamente Katsuki Bakugo, che è nato con un Quirk molto potente, chiamato Esplosione, e che grazie alle sue capacità potrebbe mettere in pericolo o addirittura sovrastare altri Hero. Per questo abbiamo pensato ad un ipotetico scontro diretto tra Bakugo e Gran Torino, Pro Hero che ha insegnato ad All Might e Midoriya, i possessori dell'One For All.

Bakugo ha, potenzialmente, numerosi vantaggi sul campo di battaglia. Riuscendo ad alimentare il suo Quirk con il sudore nitroglicerico, ereditato da sua madre Mitsuki, per poi scatenare delle esplosioni dalle sue mani, come suo padre Masaru, Bakugo diventa più forte ogni volta che usa i suoi poteri, mantenendo comunque una lunga resistenza, per non parlare della rapidità con cui elabora strategie spesso pericolose.

Gran Torino invece, grazie al suo Quirk Jet, riesce a muoversi velocemente sul campo di battaglia, o anche per evitare gli attacchi avversari. Tuttavia i suoi colpi non causano molti danni, nonostante riesca quasi sempre a colpire grazie alla velocità raggiunta. Probabilmente l'età non aiuterebbe molto Gran Torino contro Bakugo, ma rimane uno degli Hero con più esperienza e in grado di capire immediatamente chi ha di fronte, e quali siano i suoi poteri, per poi agire di conseguenza.

Probabilmente se lo scontro si spostasse sin da subito in aria Gran Torino avrebbe la meglio solo se riuscisse rapidamente a mettere al tappeto Bakugo, il quale col passare del tempo acquisirebbe più carburante e quindi più quantità e potenza dei colpi. Se Katsuki riuscisse a fermare Gran Torino, il Pro Hero verrebbe facilmente sconfitto dal ragazzo.

