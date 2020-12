My Hero Academia: chi vincerebbe tra Sasuke Uchiha e Izuku Midoriya?

A modo loro, Midoriya e Sasuke sono molto simili. Il primo vive un'intensa rivalità contro il suo amico d'infanzia Bakugo, mentre il secondo è stato salvato dall'oscurità da Naruto. Ma il protagonista di My Hero Academia potrebbe sostituire l'Hokage e sopravvivere a una battaglia con l'Uchiha?

Se fosse uno dei personaggi di Naruto, Midoriya sarebbe un esperto di taijutsu, come Gai o Rock Lee, e sfrutterebbe il suo One For All per eliminare i suoi avversari con degli attacchi in mischia. Dotato di grande intelligenza e acume tattico, Deku, in seguito all'addestramento di Gran Torino, ha sviluppato un'agilità impressionante e per non affaticare troppo le braccia ha imparato a sfruttare la piena potenza dei suoi calci.

Inoltre, Izuku Midoriya ha imparato a sfruttare il suo potentissimo Quirk per creare onde d'aria con cui spazzare via i nemici. Con il Full Cow e le abilità imparate durante lo scontro con Shigaraki può dunque fronteggiare qualsiasi minaccia.



Anche se non è la sua specialità, anche Sasuke è molto abile nelle arti marziali. L'Uchiha vanta una velocità e una forza di primissimo livello, le quali possono essere combinate con le sue tecniche a base di chakra, come ad esempio il Chidori, con il quale può sferrare un micidiale colpo ravvicinato. Inoltre, può caricare la sua spada di energia elettrica per attaccare a media gittata.

Ma la risorsa principale di Sasuke sono i suoi fenomenali jutsu. Oltre alla palla di fuoco tipica del suo clan, Sasuke è in grado di anticipare le mosse degli avversari grazie allo Sharingan, oltre che intrappolare i rivali in micidiali tecniche illusorie. Grazie al suo occhio, inoltre, può sviluppare l'Amaterasu ed evocare il Susanoo. Risorsa finale potrebbe anche essere la tecnica del richiamo.

Analizzate le abilità dei due, chi vincerebbe un uno contro uno? Izuku partirebbe immediatamente all'attacco e intuendo l'abilità dell'avversario sfrutterebbe immediatamente il Full Cow per migliorare la sua mobilità. Ma grazie allo Sharingan, Sasuke potrebbe benissimo evitare gli attacchi del giovane eroe. L'Uchiha escluderebbe a prescindere uno scontro corpo a corpo, quindi proverebbe a intrappolarlo con le fiamme dell'Amaterasu o con le tecniche illsuorie. Una volta stordito, Izuku sarebbe facile preda del Chidori. Nonostante abbia perso lo scontro, il protagonista di My Hero Academia ha ispirato Megan Thee Stallion. Ammiriamo questo provocante cosplay di My Hero Academia realizzato da Redgum.