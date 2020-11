My Hero Academia: chi vincerebbe uno scontro tra Iida e Asui?

Mentre i fan sono entusiasti per il recente annuncio del terzo film di My Hero Academia, proviamo a immaginare un ipotetica battaglia tra Tenya Iida e Tsuyu Asui.

Due dei personaggi favoriti dal pubblico di My Hero Academia sono il rappresentante della Classe 1-A Iida e l'eroina ranocchia Asui. Ma se i due amici fossero costretti a combattersi seriamente, chi ne uscirebbe vincitore?

Iida è un eroe orientato al combattimento corpo a corpo. Il suo Quirk, infatti, gli permette di aumentare a dismisura la velocità della corsa, permettendogli di sferrare calci dalla potenza inaudita. L'eredità lasciata da suo fratello alimenta la volontà di Iida di diventare un Pro Hero e un esempio per gli altri; nulla potrebbe fermarlo, nemmeno uno scontro con un amico.



La sua principale abilità e il Recipro Burst, che gli consente di aggiungere ulteriore velocità ai suoi calci. Inoltre, la sua innata agilità è l'ideale per evitare i colpi avversari. Grazie ai duri allenamenti a cui si sottopone, il giovane rappresentante di classe è abbastanza resistente per subire un paio di attacchi, mentre la sua intelligenza gli permette di analizzare al meglio il campo di battaglia. Ma Iida ha anche alcuni evidenti difetti, come la totale mancanza di attacchi a distanza. Se non riesce ad avvicinarsi al bersaglio, non può colpirlo in alcun modo.

Il Quirk di Tsuyu Asui le permette di compiere tutti i gesti tipici in una rana. Grazie alle gambe possenti, la ragazza può spiccare balzi impressionanti, oltre che sferrare potenti calci. Nonostante non sia veloce come Iida, Asui può muoversi sia in linea orizzontale che in linea verticale, potendo così sfruttare una maggiore mobilità sul campo di battaglia. Inoltre, può arrampicarsi su qualsiasi superficie grazie alle sue mani e ai piedi appiccicosi.

Il principale attacco di Froppy è quello con la lingua, lunga, forte e flessibile esattamente come quella di una rana. Se necessario, l'eroina può conservare oggetti nello stomaco per poi riportarli su nel momento del bisogno. Le sue abilità in battaglia si espandono a dismisura in zone acquatiche. Tuttavia, il freddo è altamente dannoso per lei.

Dunque, in uno scontro tra i due protagonisti, Iida avrebbe un vantaggio in termini di resistenza, velocità e potenza fisica, mentre Froppy avrebbe una maggiore agilità e un raggio d'azione più ampio. Se Tenya riuscisse ad avvicinarsi e a sferrare anche un solo colpo, per Froppy sarebbe la fine. Dabi diventa Sith in questo crossover tra My Hero Academia e Star Wars. All Might sorride al futuro in questo cosplay al femminile di My Hero Academia.