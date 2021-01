My Hero Academia: chi vincerebbe uno scontro tra Shoto Todoroki e Fumikage Tokoyami?

Nel corso delle missioni e degli allenamenti, Shoto Todoroki e Fumikage Tokoyami hanno dimostrato di essere due degli Hero di prossima generazione più promettenti. Ma in un eventuale scontro di sparring, chi vincerebbe tra loro due? Immaginiamo questo ipotetico scontro tra i due giovani studenti di My Hero Academia.

Shoto Todoroki è il figlio di Endeavor, l'attuale Hero Number One, e dispone di ben due Quirk: quello di fuoco ereditato dal padre e quello di ghiaccio ereditato dalla madre. Questa non è una semplice coincidenza, Enji Todoroki ha passato tutta la sua vita cercando di dare vita a un erede che potesse controllare questi due elementi, in modo tale da bilanciarli. Difatti, grazie alla metà ghiacciata Shoto può resistere al calore generato dalle fiamme, mentre grazie alla metà infuocata può resistere al gelo.



Tuttavia, Shoto predilige utilizzare il Quirk di ghiaccio, poiché le ricorda la sua amata madre. Grazie a questo Quirk può generare distese di ghiaccio in cui intrappolare i nemici, scudi con cui proteggersi dai colpi rivali e gelare il terreno sotto i suoi pedi per scivolare sul campo di battaglia e migliorare la sua mobilità.

Per via dei ricordi legati all'infanzia e ai maltrattamenti subiti da Endeavor, inizialmente Shoto si asteneva dall'utilizzare il Quirk di fuoco. Nel corso dei suoi studi, però, l'aspirante eroe ha colmato questa lacuna, anche se la sua coordinazione con la metà di fuoco non è ancora perfetta.

Il potentissimo Quirk di Fumikage è Dark Shadow, un essere oscuro che emerge dal suo dorso. Questa entità è in grado di pensare, parlare e muoversi autonomamente, per cui Tokoyami forma un vero e proprio duo con lui.

Dark Shadow è in grado di coprire Fumikage da tutti i lati, di andare in ricognizione alla ricerca di avversari e di subire danni al posto del suo padrone. Tuttavia, essendo fatto d'ombra, Dark Shadow è sensibile alla luce e quando esposto direttamente diventa quasi inutile. Al contrario, di notte la sua potenza è incredibile e lo rende incontrollabile. Inoltre, Fumikage ha imparato a creare una vera e propria armatura con Dark Shadow e in seguito al tirocinio presso Hawks ha imparato una tecnica simile al volo.



In uno scontro tra i due, Shoto partirebbe come al solito creando una gigantesca lastra di ghiaccio verso l'avversario. Aspettandosi questa mossa, Fumikage sfrutterebbe tutta la potenza di Dark Shadow per rompere il muro gelato, cercando al contempo uno scontro ravvicinato.



Sfuggendo ai tentativi di combattimento corpo a corpo, Shoto si renderebbe conto di dover utilizzare anche il Quirk infuocato. Con il campo di battaglia ricoperto di calore, e quindi di luce generata dalle fiamme, Dark Shadow sarebbe costretto a ritirarsi, lasciando la possibilità al figlio di Endeavor di avvicinarsi e colpire Tokoyami con i suoi poteri di ghiaccio.