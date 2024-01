My Hero Academia chiude il cerchio di Bakugo con un grande trionfo

Bakugo Katsuki è passato ad essere da bullo a rivale per il nostro protagonista Midoriya Izuku in My Hero Academia. Negli ultimi capitoli del manga di Kohei Horikoshi, il giovane studente è diventato anche uno strepitoso eroe, dando il meglio di sé in uno dei combattimenti più attesi della serie.

Bakugo ha affrontato diverse sfide e superato i suoi punti deboli con determinazione, diventando uno degli alleati più fidati di Deku. Nonostante il suo potenziale eccezionale grazie al suo quirk "Esplosione", non c'erano ancora prove concrete che dimostrassero la sua idoneità a diventare un eroe, che non deve essere solo abile e potente ma anche di buon cuore e affabile.

Nel capitolo 410 di My Hero Academia, Bakugo ha dato dimostrazione di poter essere un perfetto professionista quando ha definitivamente sconfitto All for One in una lotta senza eguali. Il ragazzo ha utilizzato la sua unicità in un modo mai visto prima d'ora, riuscendo a comandare le sue esplosioni da lontano, e per il potente villain è stata ufficialmente la fine.

Sebbene ci sia voluto del tempo per concedere a Bakugo la redenzione che meritava, alla fine ci è riuscito: la vittoria di Bakugo è stata celebrata in tutti i modi dai presenti. Inoltre, adesso il giovane eroe ripone completamente la sua fiducia in Deku, addirittura esprimendo il desiderio che l'amico possa sconfiggere Shigaraki una volta per tutte.

La lotta di Deku vs Shigaraki in My Hero Academia è iniziata nello scorso capitolo del manga: con l'uscita dei prossimi capitoli scopriremo chi avrà ufficialmente vinto la guerra fra eroi e villain.