My Hero Academia: 5 curiosità sul Quirk di Tsuyu Asui

Nonostante non sia un eroe di rilievo, Tsuyu Asui è stata a lungo in cima alle classifiche dei personaggi preferiti dai fan di My Hero Academia. Voce della ragione dei suoi compagni di classe, oltre che temibile avversaria per tutti i villain, gran parte del suo fascino deriva dal Quirk che la rende simile a una ranocchia.

Fulcro del potere di Froppy è la sua lingua, incredibilmente forte e lunga esattamente come quella di una rana. Visto che con essa è in grado di sollevare con facilità macerie e persone, questa particolarità potrebbe causare danni interni. Tuttavia, le lingue di rana sono notoriamente morbide; proprio questo fattore eviterebbe danni accidentali.

Grazie al suo Quirk, Asui è in grado di respirare sott'acqua. Ciò nonostante, la dolce eroina potrebbe ugualmente annegare. Difatti, quando si trova sott'acqua non respira utilizzando i polmoni, ma direttamente assorbendo ossigeno dalla pelle. Questo vuol dire che i suoi polmoni, esattamente come qualsiasi altro essere umano, potrebbero riempirsi d'acqua e far annegare la ragazza.

Come mostrato nel Capitolo 15 di My Hero Academia, Tsuyu può secernere un muco velenoso che irrita la pelle umana. Oltre a ciò, il muco è in grado di paralizzare temporaneamente e confondere i nemici attraverso il suo forte odore.

L'abilità più sottovalutata dell'eroina è la capacità di mimetizzarsi. Questo le permette di sferrare attacchi furtivi e completare missioni di ricognizione. Infine, Asui può spiccare balzi impressionanti, arrampicarsi su muri e spostarsi con grande agilità. E voi che ne pensate del suo Quirk?