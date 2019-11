My Hero Academia: ecco cinque meravigliosi cosplay di Uraraka, quale preferite?

Lo straordinario successo riscosso da My Hero Academia, la serie di Studio Bones tratta dal manga di Kohei Horikoshi, è dovuto ad un insieme di importantissimi fattori. Tra tutti però, quelli che spiccano maggiormente sono sicuramente la qualità della storia, sempre semplice e ben congegnata, e l'incredibile carisma dei suoi personaggi.

In particolare, uno dei più apprezzati è sicuramente Ochaco Uraraka, l'aspirante eroina della 1-A amica del protagonista Izuku Midoriya. La ragazzina è subito diventata uno dei fan favorite, per via del suo carattere solare e della sua innegabile tenacia.

Nel corso degli otto sondaggi di popolarità redatti in America e in Giappone, Uraraka è stata l'unica ragazza ad essere riuscita ad entrare in una top 3, oltre che una delle poche a non essere mai uscita dal top 10. L'unico altro personaggio femminile ad aver conseguito risultati simili è quello di Tsuyu Asui.

Per celebrare l'eroina abbiamo deciso di condividere con voi cinque dei migliori cosplay postati in rete nelle scorse settimane, realizzati rispettivamente da mk_ays, honeyrabbiit, setor_, kotyashenka e enjinight.

Cosa ne dite? Quale di questi cosplay vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime di My Hero Academia tornerà il prossimo 9 novembre e che potete guardare la preview del nuovo episodio cliccando su questo link.