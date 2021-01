My Hero Academia: cinque segreti sul Quirk di Mt. Lady

Yu Takeyama, alias Mt. Lady, è una dei primi eroi professionisti apparsi in My Hero Academia. Capace di diventare un gigante grazie al suo Quirk, l'eroina è capace di annientare con un solo colpo anche il villain più potente. Ma quali altri segreti nasconde il suo potere?

Il Quirk Gigantification può essere utilizzato in vari contesti: l'eroina può sfruttarlo in combattimento o per evitare disastri naturali, ad esempio bloccando i detriti di una frana. Tuttavia, come rivelato nel bonus del volume 3, Mt. Lady non può decidere arbitrariamente la sua altezza. Il Quirk, infatti, le permette solamente di passare alla gigantesca altezza di 2062 cm e tornare alla sua taglia normale (162 cm). Per questo motivo, l'eroina ha bisogno di notevole spazio a disposizione per trasformarsi e combattere.

Un altro grande svantaggio è che Mt. Lady è obbligata ad applicare il suo Quirk su tutto il corpo. Ciò vuol dire che ad esempio non può imitare il Big Fist Quirk di Kendo della Classe 1-B dello Yuei, la quale è in grado d'ingigantire unicamente i palmi delle mani.

Mentre il suo Quirk è attivo, Mount Lady possiede una forza sovrumana. L'eroina può sollevare facilmente mezzi pesanti, intere abitazioni e altri oggetti di grandi dimensioni. Tuttavia, nel momento in cui si ridimensiona anche le sue abilità fisiche tornano alla normalità, rendendola facile preda dei villain.

Il Quirk di Mt. Lady influenza solamente il suo corpo, per cui il suo costume da eroina è stato sviluppato dalla sezione support per dilatarsi quando utilizza il Gigantification. Se dovesse utilizzare il suo potere con abiti civili, questi verrebbero fatti a brandelli.

Ma come avviene la gigantificazione? Secondo alcune teorie, questo potere funzionerebbe un po' come quello di Fat Gum. Mt. Lady è una grande appassionata di snack, come ad esempio i Takoyaki, e il suo corpo sarebbe in grado di convertire questi alimenti in energia da poter sfruttare attraverso il Quirk. Inoltre, secondo altre ipotesi per evitare tempeste di vento il Quirk sarebbe in grado di convertire l'ara che sarebbe stata spostata dall'improvvisa crescita di massa corporea. Deku di My Hero Academia forse sarebbe potuto diventare un Hokage migliore di Naruto. Ecco un esilarante cosplay lowcost di My Hero Academia.