My Hero Academia citato da John Cena: il wrestler condivide il poster del nuovo film!

Pochi giorni fa avevamo riportato sulle nostre pagine la bellissima citazione di Deku nel poster del nuovo film di My Hero Academia in cui sembra imitare l'iconico gesto "You Can't See Me" della star della WWE John Cena. Oggi, il wrestler ha deciso di omaggiare alla sua volta l'anime di Horikoshi, condividendo il poster sul proprio profilo Instagram.

Purtroppo l'attore statunitense pubblica solo post muti, quindi non ha commentato esplicitamente il meme in questione, ma riuscire a comparire sul profilo Instagram di una star internazionale (che al momento vanta circa 15 milioni di follower) non è assolutamente un'impresa da poco. Per My Hero Academia non si tratta nemmeno della prima citazione di questo tipo, visto che solo nel corso del 2020 la serie ha ricevuto più omaggi da parte di VIP statunitensi, tra cui Katy Perry e Meghan Thee Stallion.

Il terzo film di My Hero Academia esordirà questa estate, in concomitanza con la trasmissione della quinta stagione dell'anime. La pellicola è molto attesa in occidente, dove gli incassi dell'ultimo film sono stati più o meno pari a quelli registrati in Giappone. Per il momento non è ancora chiaro se gli eventi del nuovo lungometraggio saranno canonici o meno.

