My Hero Academia e quella citazione allo spin-off Vigilante passata in sordina

All'alba di una nuova guerra, il Simbolo della Paura rimembra il passato facendo una citazione che non tutti i lettori avranno colto. My Hero Academia 343 richiama alla memoria uno degli avvenimenti accaduti nella serie spin-off Vigilante My Hero Academia - Illegals.

Scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Bettencout, Vigilante si pone come un prequel di My Hero Academia, essendo ambientato diversi anni prima dell'avventura di Izuku Midoriya, e permette al fandom di scoprire numerosi dettagli sul passato di alcuni degli eroi professionisti e sugli antagonisti dell'opera principale. In esso, infatti, si trovano minuzie e particolari su Eraserhead, oppure sul Villain Rappa.

Prima dello scoccare dell'ora della guerra in My Hero Academia 343, All For One utilizza uno dei suoi numerosi Quirk sulla madre di Yuga Aoyama per scoprire informazioni sull'esatta posizione di Deku. Questa Unicità, di cui il Simbolo della Paura afferma di non ricordare il nome, permette al villain d'intuire se il suo interlocutore stia mentendo o meno.

Questa, non è la prima volta che vediamo tale Quirk in azione. In Vigilante My Hero Academia - Illegals, infatti, questo è posseduto da Makoto Tsukauchi, la sorella minore del detective che agisce al fianco di All Might.

La citazione allo spin-off non finisce lì, e prende note più concrete. All For One rivela infatti che il primo utente di quel Quirk lo ha utilizzato persino meglio di come stia facendo egli stesso, e che lo utilizzò per collaborare con All Might nel tentativo di abbatterlo.

Questa conclusione, solleva numerose questioni. Cosa è accaduto a Makoto tra la sua ultima apparizione in Vigilante e questo episodio di My Hero Academia? La sorellina del detective Tsukauchi, è ancora in vita oppure è una delle vittime di All For One?

L'abilità pare tuttavia non aver sortito efficacia, e in My Hero Academia 343 gli Heroes si trovano al cospetto del Simbolo della Paura. La seconda guerra tra fazioni ha inizio.