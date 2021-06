My Hero Academia e le citazioni velate alla Seconda Guerra Mondiale

Kohei Horikoshi è un grande amante della cultura pop e spesso e volentieri ha nascosto alcune divertenti citazioni nel corso di My Hero Academia. Quel che non sapevamo è che il mangaka pare essere anche un grande appassionato di storia. Negli ultimi capitoli, infatti, ci sono diverse citazioni alla Seconda Guerra Mondiale.

Deku si è dovuto recentemente confrontare con un nuovo potentissimo villain, Lady Nagant. In breve tempo, anche grazie alla sua storia triste, l'ex eroina della Commissione per la Pubblica Sicurezza ha fatto innamorare la community, che però pare non aver colto la citazione intrinseca nel suo nome.

Il nome della senpai di Hawks è un omaggio al Mosin-Nagant, un fucile che all'inizio del secondo conflitto mondiale era l'arma standard delle truppe dell'Unione Sovietica. Modificato montando un ottica di precisione, il fucile sovietico divenne una delle armi simbolo per i cecchini di quell'epoca. Guarda caso, Lady Nagant è una tiratrice scelta provetta.

Ma negli ultimi capitoli dell'opera non troviamo solo questo riferimento. In My Hero Academia 316, accompagnato da alcuni dei migliori Heroes ancora in circolazione, Deku giunge in una villa abbandonata in cui Lady Nagant avrebbe dovuto incontrare All For One.

All'interno della residenza, però, Midoriya trova solamente un ologramma del re dei villain, il quale, dopo un lungo discorso, lo indica puntando il dito e afferma che "sarà il prossimo". Questa magnifica vignetta, oltre che una citazione a quanto fece All Might al momento del suo ritiro, è un omaggio all'iconico manifesto "I Want You", utilizzato dall'esercito degli Stati Uniti d'America per reclutare nuove truppe durante il conflitto.

All For One, infatti, è disegnato nella stessa posa con cui lo Zio Sam, la personificazione degli USA, esercitava la campagna di reclutamento dell'esercito. Cosa ne pensate di questi parallelismi? Vi eravate accorti di queste citazioni storiche? Ecco immagini e spoiler per My Hero Academia 317.