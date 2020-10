My Hero Academia: il clamoroso ritorno di All For One, cosa succede?

Prima dell'imminente conclusione, l'arco narrativo "Paranormal Liberation War" di My Hero Academia sconvolgerà le certezze degli appassionati dell'opera di Kohei Horikoshi. Scopriamo quale sarà il destino di Deku e Shigaraki.

Nel corso dell'opera a ci sono stati numerosi eventi che hanno scioccato e lasciato a bocca aperta i fan. Ma ciò che succederà nel capitolo 286 di My Hero Academia rivoluzionerà le nostre attuali convinzioni. La battaglia tra Deku e Shigaraki continua incessantemente, tuttavia il leader dei Villain ha già mietuto numerose vittime. Nel tentativo di fermare i suoi raccapriccianti crimini, Midoriya lo ha bloccato con i nuovi poteri ereditati dall'One For All, consentendo a Endeavor di sferrare uno dei suoi più potenti colpi. Il "Prominence Burn" carbonizza l'antagonista, che però ha un ultimo asso nella manica.

Così come Midoriya riesce a entrare nel suo subconscio e a discutere con i vecchi possessori dell'One For All, anche Shigaraki riesce a fare lo stesso. Ma i possessori di All For One possono fare di più: il ragazzo abbandona il proprio corpo e ne lascia il controllo al suo vecchio maestro. Ecco svelato il misterioso nuovo erede di All For One.

Apparentemente, il vecchio antagonista torna per salvare la vita del suo protetto, ma questo potrebbe essere un piano escogitato in maniera geniale per tornare in azione. All For One ha cresciuto Shigaraki soggiogando la sua mente e il fatto che possa forzare la sua volontà descrive pienamente la malvagità di cui è capace.