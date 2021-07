My Hero Academia: la classe 1-A può davvero farcela?

Non tutte le battaglie sono difficili allo stesso modo in My Hero Academia. Ci sono villain deboli e villain forti, alcuni con quirk semplici da gestire e altri con poteri difficili da tenere a bada. E poi ci sono le battaglie che escono fuori da questi sistemi.

Con l'addio di Deku alla Yuei, la classe 1-A è precipitata nello sconforto. Al pensiero di non poter aiutare il loro compagno di classe, i ragazzi della sezione protagonista di My Hero Academia hanno cercato un modo per poter dare il loro contributo. È servita la determinazione di Ochako Uraraka per ottenere da Endeavor le informazioni necessarie a ritrovare il loro compagno di classe che sta reggendo tutto il futuro del paese sulle sue spalle.

E i ragazzi della 1-A hanno finalmente ritrovato Deku. In palese difficoltà e stremato, Midoriya non ha però intenzione di tornare indietro nonostante la presenza di Bakugo e degli altri davanti a lui, insistendo nel continuare a portare il fardello tutto da solo. Uraraka, Iida e Bakugo però non ci stanno ed erano già consapevoli che sarebbero dovuti ricorrere alle maniere forti.

Ma possono farcela? La 1-A è cresciuta molto, in particolare dopo gli ultimi eventi che li hanno davvero portati al limite. I quirk di tutti sono migliorati e la maturità conquistata darà man forte insieme all'esperienza in combattimento. Deku però rimane un mostro a tutti gli effetti, con soltanto pochi professionisti che possono tenergli testa in questo momento. Con tutti i quirk a disposizione, il possessore del One for All è più potente che mai.

Rimane però un ragazzo solo, distrutto e stanco, forse anche indeciso sul da farsi dato che non può e non vuole ferire i suoi amici. Inoltre ha davanti ben 19 individui, e non solo un paio. La battaglia, nonostante tutto, rimane in equilibrio ed è davvero possibile che la 1-A riesca a sfinire Deku abbastanza da farlo tornare sui suoi passi.