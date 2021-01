My Hero Academia: la Classe 1-A si prepara alla quinta stagione animata in questa key art

Mentre la serie animata di My Hero Academia è quasi pronta per un ritorno in grande stile, in attesa di quel momento i fan sono stati stuzzicati da una nuova spettacolare key visual in cui i più amati aspiranti eroi della Classe 1-A del Liceo Yuei si preparano all'azione.

L'opera di Kohei Horikoshi è arrivata a un grande punto di svolta che attraverserà il nuovo anno con una terza pellicola animata, un nuovo inquietante arco narrativo per il manga e la quinta stagione dell'anime. Quest'ultima è la protagonista di una spettacolare immagine promozionale pubblicata su Twitter.

Come è possibile ammirare nell'immagine in calce all'articolo, la key art mostra, partendo da sinistra, Jiro, Uraraka, Shoto, Deku, Kirishima, Bakugo e Kaminari prepararsi all'azione sulla cima di un grattacielo. La stessa immagine è stata inoltre realizzata dividendo in gruppi i ragazzi, così da focalizzarsi meglio su di essi. A quale squadra di giovani eroi vi affidereste?

La quinta stagione dell'anime di My Hero Academia si concentrerà, almeno inizialmente, sull'allenamento congiunto tra la sezione 1-A e 1-B del Liceo Yuei. E voi cosa ne pensate di questa immagine? Attendete con ansia il ritorno dell'anime? Questo cosplay di My Hero Academia vi ucciderà anche in costume da bagno. Nejire Hado è splendida in questa fanart di My Hero Academia realizzata in computer grafica.