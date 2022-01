My Hero Academia: la Classe 1-A è davvero pronta alla battaglia finale?

L’Atto Finale di My Hero Academia culminerà con una battaglia in cui i due schieramenti metteranno in campo tutto il loro potenziale. A questo combattimento conclusivo, ovviamente, parteciperà anche la Classe 1-A del Liceo Yuei. Ma gli aspiranti eroi sono davvero pronti a uno scontro di tale portata?

Nel corso di My Hero Academia 335, All Might fa un riepilogo della situazione ai suoi studenti. In seguito alla sfida con Star and Stripe, Tomura Shigaraki ha riportato ferite gravissime. Per poter recuperare al 100%, dovrà restare fermo a riposo per almeno una settimana. All’udire di ciò, con fermezza Momo e Jiro suggeriscono di sfruttare la situazione e partire immediatamente all’attacco.

Toshinori Yagi, però, predica la calma: i Pro Heroes si stanno riorganizzando, e gli studenti dovrebbero approfittare di questo lasso temporale per proseguire con gli allenamenti. Deku, Shoto e Bakugo si dicono già pronti, ma ciò potrebbe non valere per i loro compagni di squadra, che raggruppiamo per fasce di potenza.

Ovviamente, i Tre Moschettieri sono i cavalli rampanti della Classe 1-A. Al fianco dei Top Heroes, hanno imparato a destreggiarsi in situazioni catastrofiche, a controllare i propri poteri e a comportarsi come dei veri eroi professionisti. Per i loro compagni di classe, però, la situazione non è la medesima.

Subito sotto il loro livello, si posizionano Uraraka, Iida, Asui, Kirishima e Tokoyami, che a loro volta hanno avuto modo di poter collaborare con i migliori Heroes in circolazione e di affermarsi nonostante l’inesperienza e la giovane età. Anche loro cinque possono dirsi pronti alla battaglia finale.

Nella fascia sottostante includiamo Momo Yaoyorozu, che possiede un’intelligenza tattica superiore alla norma, Denki Kaminari, Mineta, Sero, Ashido e Jiro. Tutti loro sono un cast di supporto di gran valore, che possono contribuire alla causa degli eroi grazie ai loro Quirk.

Gli studenti che al momento riterremmo non essere pronti al combattimento finale con i Villain sono Aoyama, Hagakure, Ojiro, Koda, Shoji e Sato. Questi, verrebbero eliminati in men che non si dica di fronte alla minaccia criminale. Il primo di questa lista è però il traditore dello Yuei: sarà decisivo per la guerra finale?



