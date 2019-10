My Hero Academia: il codice segreto di Hawks basterà al salvare tutti dalla morte?

Il manga di Kohei Horikoshi continua ad essere apprezzato grazie anche agli ultimi risvolti messi in scena. Infatti, My Hero Academia ha vinto gli Harvey Awards 2019, certificando l'ottimo stato di salute del fumetto. Ma proprio su questo fronte arriva una minaccia che potrebbe minare la società giapponese del mondo abitato da Izuku Midoriya.

Abbiamo fatto la conoscenza dell'eroe Hawks con una menzione in occasione dell'allenamento di Tokoyami, in parallelo con quello che Deku fece con Gran Torino parecchi volumi di My Hero Academia fa. Il personaggio è poi entrato a piena forza nella serie prima con la classifica per eroi, dove è arrivato secondo, e poi con i continui incontri con Endeavor.

Proprio con quest'ultimo, Hawks ha stretto una sorta di legame lavorativo molto particolare, dato che è stato l'eroe di fuoco il prescelto di un messaggio da recapitare che potrebbe salvare la società. Infatti, dopo essersi messo in contatto con Dabi e aver fatto finta di essersi stancato del mondo eroistico, Hawks è entrato nei ranghi del nuovo Fronte di Liberazione del Paranormale, venendo accettato come uno degli elementi di spicco.

Grazie a questa infiltrazione è riuscito a scoprire i segreti di alcuni piani e ha deciso di codificarli e consegnarli a Endeavor tramite il libro scritto anni prima da Destro. Basterà il codice per mantenere la sua copertura e veicolare l'importante messaggio? My Hero Academia risponderà probabilmente a questa domanda col prossimo capitolo, quando si entrerà nel vivo dell'arco narrativo.