My Hero Academia collabora con la NBA e Crunchyroll: arrivano le T-Shirt di All Might

Negli anni My Hero Academia ha collaborato con diversi brand di moda estremamente popolari, ma questa nuova collaborazione è inedita anche per i migliori anime moderni. Stiamo parlando di una collezione che vede l'opera di Kohei Horikoshi con la NBA e Crunchyroll: ecco tutti i dettagli!

Crunchyroll ha ufficialmente dato il via ad una collaborazione con My Hero Academia e Hyperfly, NBA e NBALAB. La notizia è arrivata pochissimi giorni fa, per questo motivo sullo store di Crunchyroll sono ancora disponibili numerose T-Shirt con tutte le taglie.

La pubblicità di questa nuovissima collezione cita: "Preparati con le magliette della tua squadra preferita, tra cui Chicago Bulls, Golden State Warriors, LA Lakers e New York Knicks. Aspettatevi una linea completa di vendita al dettaglio con magliette, felpe con cappuccio e tanto altro (con squadre aggiuntive) nei prossimi mesi."

Al momento sono disponibili quattro tipi di T-Shirt. Fra i preferiti della community c'è la "My Hero Academia x NBA New York Knicks x Hyperfly All Might SS", a seguire quella con la squadra Los Angeles Lakers. Infine, sono disponibili anche quella della Chicago Bulls e della Golden State Warriors. Tutti questi pezzi hanno lo stesso prezzo di $ 64,99, circa 61 euro. e possono essere acquistati direttamente dal Crunchyroll Store.

