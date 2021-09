My Hero Academia, al via la collaborazione con Axe: per una cura del corpo Plus Ultra!

Considerato da più come uno dei migliori battle shonen dell'era moderna, My Hero Academia ha attirato su di se gli occhi di diversi importanti brand. Tra le collaborazioni più bizzarre in cui si è immersa l'opera di Kohei Horikoshi troviamo sicuramente quella neonata con Axe, marchio francese di prodotti per l'igiene maschile.

Come potete vedere dall'immagine promozionale in calce all'articolo, in Giappone è nata una particolare partnership tra My Hero Academia e Axe. I prodotti per l'igiene del marchio francese, dunque, puntano al "Plus Ultra".

Dal primo settembre al 31 ottobre 2021, i fan di My Hero Academia potranno curare l'igiene del proprio corpo con dei prodotti a tema, tra cui body spray e deodoranti. A sponsorizzare questa nuova linea firmata Axe sono Midoriya, Bakugo, Ochaco, Shoto e Kirishima. Su quest'ultimo, però, ci sono dei dubbi: utilizzerebbe davvero tali prodotti o li considererebbe poco virili? Al momento, non è ancora chiaro se con questa partnership Axe ha introdotto fragranze particolari o se si è limitata unicamente a dare vita a delle grafiche celebrative di My Hero Academia.

Il franchise di Kohei Horikoshi sta vivendo il suo periodo più smagliante. La terza pellicola, World Heroes Mission, è in cima al box office giapponese, la quinta stagione animata ha raggiunto il suo climax e il manga prosegue con ottimi risultati. Non ci sorprenderebbe, dunque, vedere altre collaborazioni del genere.

Vi piacerebbe se questa partnership arrivasse anche nei negozi italiani? Vi lasciamo alla censura di Momo nel gioco mobile di My Hero Academia.