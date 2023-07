My Hero Academia: questa collaborazione porta Deku nel mondo di Pikmin

My Hero Academia sta per tornare con una settima stagione e nell'attesa sembra che Deku stia collaborando con numerosi franchise! La serie ha ricevuto un enorme successo in pochissimi anni e i fan attendono sempre nuovi contenuti a riguardo.

Dai Funko-Pop ad un'illustrazione che porta All Might in America, sembra che My Hero Academia abbia fatto veramente di tutto nei suoi nove lunghi anni di produzione. Addirittura All Might e All for One si sono sfidati con una statua a grandezza naturale, esposta al Comic-Con Museum. Adesso, un nuovo sketch ha appena introdotto Deku nel meraviglioso mondo di Pikmin.

Izuku è stato accolto nell'universo videoludico e a realizzare questo meraviglioso crossover è stato uno degli assistenti del noto manga. Shota Noguchi ha postato sui social media un simpatico disegno che ritrae Deku e Bakugo Katsuki da bambini in vesti veramente adorabili.

Il disegno mostra una versione chibi di Izuku vestito come Olimar del gioco originale Pikmin, affiancato da una versione di Bakugo trasformato in un pikmin mentre tiene in mano un gingillo per Deku. Anche in questa versione, i personaggi sono estremamente distinguibili e soprattutto adorabili in queste nuove vesti.

Lo sketch di Pikmin x My Hero Academia ha entusiasmato i fan e ovviamente non poteva che essere una celebrazione per il debutto di Pikmin 4. Il videogioco di successo uscirà per Nintendo Switch il 21 luglio, un decennio dopo il terzo titolo del franchise.