My Hero Academia: un colpo di genio di Spinner risveglia un villain

Nonostante la guerra tra hero e villain sia quasi giunta al termine, le pagine di My Hero Academia non smettono di stupire i lettori. Ogni singolo protagonista sta mettendo in gioco la sua stessa vita per consentire alla propria fazione di uscire vincitrice da questa sanguinosa battaglia, ma un nuovo evento sta per sconvolgere il campo.

Esausto per il lungo scontro e per le ferite riportare, Tomura Shigaraki è finito in uno stato di semi incoscienza in cui All For One ha potuto prendere il controllo del suo corpo. Furioso per l'incapacità dei suoi sottoposti, la furia del rivale di All Might è paurosa.

Il nuovo capitolo dell'opera vede Spinner e gli altri villain cercare di risvegliare Shigaraki. Ogni tentativo pare essere inutile, ma un brillante colpo di genio del criminale sembra poter risolvere la questione.

Spinner ricorda quanto Shigaraki si arrabbi quando qualcuno osa mettere mani sui resti della propria famiglia e quanto sia calmo con uno di questi cimeli indosso. Individuata una delle mani, presumibilmente quella di Nana Shimura, Spinner approfitta di questa causa scatenante per cercare di risvegliarlo.

Mettendogli la mano sul viso, Shigaraki finalmente si risveglia, ma la presenza di All For One non sembra sparire. Anzi, All For One ricorda al leader dell'Unione dei Villain che più odio lui prova, più il suo controllo è destinato ad aumentare.