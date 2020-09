My Hero Academia: com'è cambiata la Top 10 degli eroi dopo l'ultimo arco narrativo?

Il penultimo episodio della quarta stagione di My Hero Academia ha mostrato ai fan dell'anime la nuova Top 10 dei migliori eroi del Giappone, guidati da un ritrovato Endeavor. L'ultimo arco narrativo del manga però ha completamente sconvolto questa classifica, a causa di una serie di disastrosi e imprevedibili avvenimenti.

Endeavor è ancora al primo posto, nonostante abbia rischiato più volte la vita nel combattimento contro Shigaraki Tomura, in realtà ancora lontano dal concludersi. Hawks, il numero due, ha quasi perso la vita durante lo scontro con Dabi, solo per essere salvato all'ultimo istante da un coraggioso Tokoyami, mentre tutto tace per quanto riguarda Best Jeanist, ormai fuori dai giochi dallo scontro con All for One.

Per quanto riguarda i numeri 4 e 5, Edgeshot è impegnato in uno scontro con Re-Destro da ormai diversi capitoli, e al momento non si hanno notizie rispetto all'esito della battaglia. Mirko ha invece subito gravi ferite all'interno del laboratorio a causa dell'attacco di alcuni Nomu, ed è stata salvata da Endeavor. L'eroina ha perso due arti ed è in una situazione critica, dunque sarà davvero difficile rivederla in azione.

Gli eroi presenti nella seconda parte della classifica si trovano in una situazione ancora più difficile. Crust ha perso la vita per salvare Aizawa, dunque ci sarà sicuramente una new entry nella Top 10, mentre Kamui Woods e Wash, numeri 7 e 8 della classifica (ora 6 e 7 a causa della morte di Crust) sono stati rispettivamente annientati dall'avanzata di Gigantomachia e dalla prima ondata di Degenerazione di Shigaraki. Il samurai Yoroi Musha è in battaglia contro Geten, ma la differenza di abilità dovrebbe favorire il Pro Hero, mentre Ryukyu è stata mutilata da Shigaraki, che grazie al suo Quirk le ha perforato le mani.

Come potete vedere i dieci eroi si trovano in condizioni disastrose, e la situazione non è molto differente per quanto riguarda gli altri Pro Heroes, visto che Gang Orca e Mount Lady sono stati travolti dall'avanzata di Machia, X-Less è stato ucciso, Gran Torino è in una situazione critica e Aizawa ha perso una gamba.

E voi cosa ne pensate? Chi uscirà definitivamente dai giochi? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!