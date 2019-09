My Hero Academia: com'è cambiato l'atteggiamento di Deku verso Bakugo?

Il rapporto conflittuale tra Deku e Bakugo, soprattutto da parte di quest'ultimo, è stato uno degli elementi più intriganti all'inizio della serie, quando ci venne mostrata l'indole timida e indifesa di Izuku nei riguardi di un Bakugo aggressivo e con atteggiamenti da bullo.

Nel corso del manga, però, Deku è riuscito a sgrezzare la sua fragilità e a diventare più forte, non solo dal punto di vista fisico con l'acquisizione del One For All, ma anche da quello emotivo, riuscendo a sviluppare una vera e propria mentalità da eroe.

Izuku cresce saga dopo saga rimanendo concentrato a migliorare se stesso, al contrario di Bakugo che cova costantemente un desiderio di sfida nei suoi confronti per attestare la sua superiorità. Nel secondo confronto tra loro due, possiamo notare chiaramente la crescita di Izuku, che non teme più il suo "amico d'infanzia" e lo affronta a testa bassa senza trattenersi.

Dopo questo scontro e la successiva rivelazione a Bakugo sull'ottenimento del One for All da parte di Mydoriya, il rivale di Deku sarà molto meno indolente nei suoi confronti, cercando di migliorasi insieme a lui in una sana rivalità. Speriamo che questo legame si possa evolvere ulteriormente nella pellicola che uscirà a dicembre, My Hero Academia Heroes: Rising, che dovrebbe mettere in scena un team-up tra i due aspiranti eroi.

A che punto è lo sviluppo dei poteri di Deku?