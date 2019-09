My Hero Academia: com'è cambiato Deku dalla prima stagione?

Molti anime e manga nel corso della loro pubblicazione vedono il proprio stile artistico cambiare, dal momento che l'autore matura e definisce il proprio tratto, che si evolve di pari passo con la storia. E' il caso anche di My Hero Academia

l'utente ha postato un'immagine comparativa di Deku, inquadrato sia nel suo design della prima stagione che in quello della quarta che abbiamo visto dal trailer. In questo frangente viene preso ad esame il lavoro dell'anime, che comunque riesce a trasmettere l'evoluzione stilistica di Kohei Horikoshi.

Nei primi episodi della prima stagione Deku aveva un character design molto più rotondeggiante, caratterizzato da linee più morbide e cartoon. Successivamente, con la crescita del personaggio e del tono della narrazione, che si è fatto anche molto dark in determinati archi narrativi, il sensei ha virato verso un tratto più duro con linee nette, che simboleggiano la maturazione del protagonista - il quale ha preso sempre più fiducia durante il passare delle stagioni.

Studio Bones come al solito riesce a riprendere benissimo le atmosfere del manga, e non vediamo l'ora di vedere come adatterà il prossimo arco narrativo - che dall'ultimo trailer uscito ieri sembra aver ricevuto grande cura, soprattutto dal punto di vista artistico.

Se apprezzate la colonna sonora "You Say Run", ormai diventata un marchio per la serie, nel nostro articolo potrete scoprire com'è nata. Il tema della quarta stagione, invece, è già online.